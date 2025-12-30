PUBBLICITÀ
Luigi Petrella investito e ucciso a Mondragone, 47enne a processo per omicidio volontario

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Dovrà rispondere di omicidio volontario il 47enne che il 27 giugno scorso, a Mondragone, in provincia di Caserta, alla guida della sua Fiat Punto ha urtato lo scooter del 16enne Luigi Daniele Petrella provocandone una rovinosa caduta sul selciato e la morte in ospedale. Il processo inizierà il 10 febbraio 2026, davanti alla prima sezione penale della Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere: il collegio difensivo che rappresenterà il padre e la madre del 16enne è costituito dall’avvocato Filippo Romano, Mario Daniele Marotta e Sergio Pisani. Il conducente della vettura non si fermò a prestare soccorso al 16enne ma i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone subito ipotizzarono il coinvolgimento di una vettura nella morte del giovane. La collisione si verificò in tarda serata e mentre il decesso sopraggiunse in nottata al Pineta Grande Hospital di Castel Volturno.

