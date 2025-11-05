PUBBLICITÀ
L’ultimo saluto ad Aniello Scarpati, a Napoli i funerali del poliziotto morto nello schianto

È fissato per oggi, 5 novembre, l’ultimo addio ad Aniello Scarpati, il poliziotto di 47 anni morto nella notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, mentre era in servizio a bordo della volante, travolta da un suv a Torre del Greco.

I funerali si terranno alle 10.30 nella chiesa evangelica ADI di via Frà Gregorio Carafa, a Napoli. La cerimonia verrà trasmessa in streaming sul canale YouTube della Polizia di Stato. L’automobile che ha colpito violentemente la pattuglia era guidata da un 28enne che, successivamente rintracciato, è risultato sotto effetto di stupefacenti; l’uomo è stato arrestato.

La cerimonia funebre dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati sarà officiata dal pastore Davide Di Iorio, mentre la predicazione sarà affidata al pastore Raimondo Mennella di Torre del Greco. Ieri è stata allestita la camera ardente, nella caserma (aperta anche oggi, dalle 7, fino all’orario dei funerali), all’interno della caserma “Nino Bixio”, sede del IV Reparto Mobile di Napoli, in via Monte di Dio. Per la giornata il Comune di Torre del Greco ha proclamato il lutto cittadino.

L’incidente stradale è avvenuto all’1.40 circa del 1 novembre, in viale Europa, a Torre del Greco, all’altezza del civico 30. Secondo le ricostruzioni il guidatore dell’automobile, una Bmw x4, ha perso il controllo del veicolo e ha invaso l’altra corsia, centrando la volante che proveniva dal senso opposto di marcia. Nell’impatto i due poliziotti sono rimasti incastrati nell’auto di ordinanza. Scarpati, privo di sensi, è stato estratto dai colleghi e dai sanitari del 118; inutili i tentativi di rianimazione.  L’altro agente, estratto con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, è stato portato in ospedale, dove gli esami hanno evidenziato frattura al bacino e lesioni agli organi interni; operato nella notte, è stato ricoverato in osservazione in Rianimazione.

Dopo l’impatto le persone a bordo della Bmw si sono allontanate, prelevate da un altro veicolo sopraggiunto. Alcuni sono stati rintracciati in ospedale, dove sono arrivati con ferite lievi. Il conducente, Tommaso Severino, inizialmente irreperibile, è stato successivamente trovato e arrestato. Dalle indagini è emerso che, poco prima, il Bmw aveva causato anche un incidente in autostrada, ma alla guida ci sarebbe stata un’altra persona.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

