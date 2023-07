PUBBLICITÀ

Drammatico lutto nel Napoletano, dove si è spenta Carmela Libraro, giovane mamma di 49 anni. La donna stava lottando contro una malattia da tempo, ma purtroppo non ha avuto scampo.

Carmela era sposata e aveva due figli, Giuseppe e Salvatore. Oltre ai familiari lascia anche tanti amici e parenti che la conoscevano. I funerali si svolgeranno domani, giovedì 20 luglio, alle ore 9 nella Parrocchia Santa Maria La Porta a Piedimonte, frazione di Barano d’Ischia, come riporta DeaNotizie.it.

“Amica mia – scrive Mariagrazia su Facebook – ci hai lasciato senza respiro, hai lottato con tutte le tue forze, ma purtroppo Dio aveva bisogno di una persona speciale come te. Non dimenticherò mai il bene che avevi per me e io per te, e come mi dicevi tu a me adesso lo dico io a te ( ‘cia’ bella bell, cumpagna mi’) mi mancheranno ‘ste parole, e che la terra ti sia lieve. Guarda i tuoi figli da lassù, so che lo farai, come hai sempre fatto”.