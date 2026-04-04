Lutto nella tv napoletana, è morta la conduttrice Lorenza Licenziati

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La conduttrice televisiva Lorenza Licenziati è morta dopo aver affrontato a lungo una malattia. A darne notizia sono stati i suoi tre figli, Raffaele, Maria Clara e Alessandro, con un messaggio pubblicato su Facebook accompagnato da una foto recente scattata durante il compleanno di Maria Clara.

Il prossimo 30 aprile Lorenza avrebbe compiuto 58 anni. Nel corso del tempo aveva scelto di condividere apertamente con amici e follower il suo percorso, fatto di momenti difficili ma anche di grande determinazione, mantenendo sempre un atteggiamento positivo. Non aveva mai rinunciato al suo lavoro, che per lei rappresentava soprattutto una passione per il mondo dello spettacolo, degli eventi e dell’informazione.

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Con il programma “In Città” aveva avuto modo di incontrare e intervistare numerosi volti noti, seguendo anche fatti di cronaca e appuntamenti culturali. La sua carriera era iniziata giovanissima nelle televisioni private napoletane, per poi proseguire con la conduzione di numerosi premi e manifestazioni.

Solo il giorno precedente, sempre sui social, aveva rivolto un messaggio al suo amico Gianfranco Caliendo, confidando di trovarsi «nel momento peggiore anche della mia vita».

I figli hanno voluto ricordarla con parole cariche di affetto: «Lorenza se ne è andata, stretta a noi come in questa foto. Nostra mamma ha combattuto con tutte le sue forze e con il sorriso sulle labbra come l’avete sempre vista. So che molti di voi le stanno scrivendo, vi ringraziamo per la vicinanza che le avete mostrato e quando sapremo vi faremo sapere come e quando darle un ultimo saluto. Con immenso dolore, i suoi amori immensi: Raffaele, Maria Clara ed Alessandro».