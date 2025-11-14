Macché dimissioni, Conte ha già deciso chi sarà ceduto a gennaio

PUBBLICITÀ

Secondo quanto scrive Il Mattino, il tecnico vuole cambiare volto al Napoli già nella sessione invernale e, a sorpresa, sarebbe pronto anche a cedere alcune pedine della rosa attuale.

La “vecchia guardia” fa fatica a reggere una partita ogni tre giorni e non tutti sembrano disposti ai sacrifici richiesti. Alcuni giovani, invece, sarebbero stati sopravvalutati. Per questo Conte ha già indicato la necessità di intervenire sul mercato sia in entrata che in uscita.

Manna dovrà quindi occuparsi di piazzare i giocatori considerati fuori dal progetto: Conte vuole dettare le condizioni per allontanare dallo spogliatoio chi non è utile alla causa e avrebbe già una piccola lista di possibili partenti. A questo si aggiungono le operazioni già pianificate da tempo.

Il budget previsto è di circa 50 milioni, ma potrebbe non bastare. De Laurentiis, però, sarebbe pronto a fare il possibile per accontentare il suo allenatore, nella speranza che gli interventi programmati siano davvero sufficienti.