Napoli, madre e figlia pusher: la ragazzina ha solo 14 anni

Poco dopo la mezzanotte di due sere fa a Napoli, a via delle Metamorfosi nel quartiere Ponticelli, i carabinieri della tenenza di Cercola hanno fermato una donna e sua figlia aventi rispettivamente 40 e 14 anni per spaccio di droga. Le forze dell’ordine le hanno sorprese mentre consegnavano una dose di marijuana ad un cliente in seguito individuato dalla Prefettura.

L’estensione della perquisizione e il ritrovamento della droga

Dopo aver colto le due donne sul luogo del crimine la perquisizione non si è arrestata. I carabinieri, infatti, hanno ritenuto opportuno estendere le ricerche, si sono recati a casa delle due pusher e lì hanno recuperato una serie di altre sostanze stupefacenti. Tra queste hanno sequestrato dieci dosi di droga tra marijuana e hashish oltre al materiale per il confezionamento. Ciò che ha in particolar modo ha esibito una colpevolezza definitiva è indicata dal ritrovamento della somma contante di 50. In seguito alle prove ottenute dai Carabinieri la 40enne che presentava già una serie di reati noti alle forze dell”ordine è ora reclusa al carcere di Pozzuoli in attesa di un giudizio più accurato rispetto il crimine commesso. La figlia di quest’ ultima ha ricevuto una denuncia poiché complice del crimine. Intanto il padre della 14enne ha ottenuto la sua tutela legale.