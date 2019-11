Allerta maltempo, arriva la decisione ufficiale del sindaco di Aversa sull’apertura delle scuole

Emergono novità sulla chiusura delle scuole a Caserta e in provincia. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio del sindaco di Aversa, Alfonso Golia, il quale ha dichiarato che le scuole resteranno regolarmente aperte nella giornata di domani.

La Protezione Civile della Ragione Campania ha diramato l’avviso di allerta meteo con bollettino arancione a partire dalla 12 di domani fino alle successive 24 ore. Al momento il predetto allarme arancione, per quando riguarda il Casertano, interessa maggiormente la zona del Matese, mentre sul resto del territorio l’allerta resta di colore giallo. Sulla chiusura delle scuole, a differenza di Napoli, non è stata ancora presa una decisione e, quindi, rimarranno aperte.

Sul territorio Casertano sono previsti temporali e precipitazioni che potrebbero causare “instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango; significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti); Possibili cadute massi in più punti del territorio”, ha riportato CasertaWeb.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Il comunicato del Comune di Napoli

La Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo dalle ore 12 di martedì 5 novembre alla stessa ora di mercoledì 6 novembre. Il livello dell’allerta meteo è ARANCIONE per “precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, puntualmente di forte intensità. Locali raffiche nei temporali.”

Il comitato operativo comunale si è riunito immediatamente a palazzo San Giacomo, con il coordinamento degli assessori Clemente, Palmieri e Borriello e con tutti i dirigenti interessati, per assumere le consequenziali decisioni.

I parchi cittadini resteranno chiusi nell’intero arco di validità dell’allerta meteo mentre i cimiteri cittadini saranno aperti fino alle ore 11,30 di domani 5 novembre..

Per quanto concerne le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, in via prudenziale il Comitato si è espresso per la chiusura delle scuole per la giornata di domani martedì 5 novembre riservandosi in base alla evoluzione delle previsioni meteo di disporre l’eventuale chiusura delle scuole anche per la giornata di mercoledì 6 novembre.

Le previsioni in Italia nei prossimi giorni

Tregua lampo (ma non dappertutto), poi ancora maltempo. Le ultime previsioni meteo non offrono grandi rassicurazioni: l’ondata di temporali e nubfragi che ha colpito duramente l’Italia si affievolisce, ma il bel tempo – laddove si presenterà – avrà le ore contate: parola di esperti. “Dall’Atlantico non si arresta il flusso perturbato e nel corso della nuova settimana proseguirà il treno di perturbazioni dirette verso l’Italia”, scrive il bollettino di 3BMeteo. Colpa di una “profonda depressione sul Regno Unito”, precisa iLMeteo, che nei prossimi giorni avrà ripercussioni sul nostro Paese. La neve sarà una di queste.

Allerte meteo dalla Liguria alla Campania

Temporali e rovesci potranno prolungarsi oggi e nelle prime ore di domani. Nel Levante Ligure, l’allerta per rischio idrogeologico è rossa fino alla mezzanotte. Arancione per la giornata di domani. La Protezione civile ha elevato ad arancione il codice per i bacini dei settori occidentali dell’Emilia-Romagna e del versante tirrenico settentrionale della Calabria, dove sono ancora attesi fenomeni anche intensi accompagnati da vento e fulmini. In Toscana, l’allerta gialla cessa alle 22 di oggi, tranne che sull’Arcipelago settentrionale (Capraia e Gorgona) e sulla costa centrale, dove è prorogato fino alle 13 di domani. In Campania l’avviso è arancione fino alle 24 di oggi, giallo fino alle 14 di domani. Allerta arancione fino alla mezzanotte su Sardegna e Lazio