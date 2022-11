Maltempo. Scuole chiuse anche a Villaricca, Marano e Acerra: l’elenco completo dei Comuni

Si allunga l’elenco dei Comuni in cui saranno chiuse le scuole a causa dell’allerta meteo arancione. Domani lezioni sospese ad Arzano, Casoria, Acerra, Villaricca, Marano, Mugnano, Caivano, Cardito, Volla, Poggiomarino, Frattaminore, Giugliano, Afragola, Quarto, Pozzuoli, Frattamaggiore, Sant’Antimo, Grumo Nevano, Calvizzano, Casalnuovo, Qualiano, Melito, Torre Annunziata, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sorrento. Si attendono le decisioni delle fasce tricolori di Qualiano, Melito, Calvizzano e delle Commissioni Straordinarie insediate a Marano e Villaricca. Domani la campanella non suonerà nemmeno a Salerno, Benevento, Caserta, Aversa.

SCUOLE CHIUSE NELLA CITTA’ DI NAPOLI

Domani martedì 22 novembre le scuole saranno chiuse nella città di Napoli. Prevista un’allerta arancione caratterizzata da venti molto forti, piogge e locali temporali, anche di forte intensità, nella giornata di domani resteranno chiuse le scuole, i parchi ed i cimiteri cittadini. Saranno inoltre chiusi al pubblico il Castel dell’Ovo ed il Maschio Angioino.

“In considerazione delle condizioni meteo particolarmente avverse, caratterizzate da forti venti ed intense precipitazioni, si raccomanda alla cittadinanza di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari e di prestare particolare attenzione alle norme di comportamento indicate”, consiglia l’ente comunale partenopeo.

SCUOLE CHIUSE IN PROVINCIA DI NAPOLI

A causa dell’allerta meteo domani saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado, statali e non, anche nei comuni di San Giorgio a Cremano, Portici, Ercolano, Somma Vesuviana, Torre del Greco, San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Sant’Anastasia, Crispano, Palma Campania, Vico Equense. Potrebbe allungarsi l’elenco dei Comuni in provincia di Napoli che chiuderanno le scuole per allerta meteo.

“La decisione si è resa necessaria per il ciclone Poppea che si abbatterà sulla Campania e porterà, stando al bollettino meteo della Protezione Civile , perturbazioni con forti piogge e raffiche di vento”, dice il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno . “Domani, per precauzione e per la tutela della nostra comunità e della platea scolastica, abbiamo deciso di sospendere le lezioni e chiudere le scuole. Come sempre sono stati allertati i volontari della Protezione Civile e i tecnici comunali per monitorare il territorio in virtù dell’evoluzione delle condizioni meteo. Rinnovo a tutti l’invito alla prudenza e ad agire con responsabilità e consapevolezza“, scrivono i sindaci.

ALLERTA METEO E SCUOLE CHIUSE IN PROVINCIA DI NAPOLI

La Protezione Civile della Regione Campania, ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo valido sull’intero territorio regionale per piogge e temporali anche di forte intensità valido dalla mezzanotte fino alle 23.59 di domani martedì 22 novembre. Il livello dell’allerta è Arancione su tutta la Campania.

Si prevedono precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità. Venti tendenti a molto forti con raffiche da sud-sud-ovest. Mare tendente a molto agitato o grosso con mareggiate lungo le coste esposte. A tale quadro meteo sono associati tutti i rischi di tipo idraulico ed idrogeologico oltre che quelli connessi al vento molto forte e alle mareggiate.

La Protezione Civile della Regione Campania richiama i Sindaci alla massima attenzione, con l’attivazione dei Centri operativi comunali e l’attuazione di tutte le norme previste dai piani di Protezione civile per la prevenzione e mitigazione dei principali scenari di evento ed effetto al suolo:

sono possibili infatti frane, colate rapide di fango, instabilità di versante anche profonde oltre ad allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua, significativi ruscellamenti con trasporto di materiale, voragini per fenomeni di erosione, inondazioni.

Si invitano le autorità competenti a valutare il rischio sul territorio di propria competenza adottando le dovute misure di messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini sia in ordine al dissesto idraulico e idrogeologico che per i venti forti verificando la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti anche molto forti e del moto ondoso considerando il mare grosso e le possibili mareggiate.

EMERGENZA IN CILENTO

Cinquemila sacchi di sabbia sono stati consegnati questo pomeriggio dalla Protezione Civile della Regione Campania ai Comuni di Agropoli e Santa Maria di Castellabate, i più colpiti dai temporali di questi giorni in Cilento per poter fronteggiare la nuova ondata di maltempo prevista a partire dalla mezzanotte.

A Santa Maria di Castellabate sono stati anche consegnati, dalla stessa protezione civile regionale, 50 brandine con lenzuola e coperte nel caso in cui il Comune decidesse di procedere alla evacuazione di alcune abitazioni esposte al rischio idraulico poiché ubicate in prossimità di corsi d’acqua esondati.

Complessivamente in questi due giorni sono stati circa 300 i volontari regionali impegnati con mezzi speciali (idrovore, pompe, moduli idrogeologici, escavatori, gommoni, torri faro e bobcat) per riportare la situazione alla normalità. Interventi con mezzi speciali regionali sono stati effettuati anche con il supporto delle squadre di Sma Campania.

In mattinata sopralluoghi tecnici sono stati effettuati dal Genio Civile regionale competente per la provincia di Salerno. La Protezione Civile regionale, attraverso la Sala Operativa, è attiva h24 e segue l’evolversi della situazione. Si ricorda ai Sindaci di attivare i Centri Operativi Comunali, come previsto dalla vigente normativa e di prestare attenzione agli eventuali ulteriori avvisi.