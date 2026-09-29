Maltrattamenti e lesioni in famiglia, assolto commerciante giuglianese

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Una brutta vicenda familiare. Accuse pesanti nei confronti di un 63enne commerciante di Giugliano. Tutte in frantumi con l’assoluzione dinnanzi al tribunale di Napoli nord. E’ terminato dunque con un’assoluzione il calvario subito dall’uomo accusato dalla sua ex moglie di lesioni e di maltrattamenti in famiglia. Tesi smontata dall’abile strategia difensiva del legale dell’uomo, l’avvocato Mario Pelliccio, capace di far emergere le contraddizioni nel racconto della donna riuscendo ad ottenere un risultato netto per il suo assistito. Una vicenda che arriva per il mancato accordo tra i due coniugi per la spartizione di un appartamento e dei relativi proventi.

Secondo l’accusa dopo un anno di trattative che non sono giunte a una conclusione positiva per avere un divorzio consensuale si è arrivati a una richiesta di divorzio giudiziale, dove il punto è la vendita della casa che l’uomo voleva vendere a terzi mentre la moglie voleva darla alla figlia.

Da qui la situazione tra i due sarebbe degenerata con un’aggressione che, secondo la donna, avrebbe subito dall’uomo che è stato anche accusato di ripetuti maltrattamenti nei confronti della donna durante gli anni di matrimonio. Accuse andate in frantumi durante il dibattimento con il penalista riuscito a far emergere le contraddizioni nel racconto della donna e ad ottenere l’assoluzione.