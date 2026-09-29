Nipote del boss ferito a Scampia, due ipotesi sul tavolo degli inquirenti

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È un ferimento eccellente quello avvenuto ieri a Scampia in un agguato avvenuto al lotto T/A. Ad essere colpito il 23enne Mariano Abete, figlio di Raffaele a sua volta ucciso nel 2012 e soprattutto nipote del boss ergastolano Arcangelo Abete.

Un agguato di chiaro stampo camorristico scattato poco dopo le 19,30 in via Federico Fellini dove i killer sono entrati in azione a volto coperto e su un mezzo a due ruote: il giovane è stato colpito alle gambe e trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli.

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Le sue condizioni, seppur gravi, non destano preoccupazioni tuttavia quest’ennesimo raid dimostra ancora una volta l’esistenza di uno stato di tensione e guerra nella cintura a nord di Napoli.

Le indagini sono affidate agli uomini della squadra mobile e del commissariato di Scampia: non si esclude un avvertimento interno alla ‘galassia’ scissionista come pure un collegamento con il ferimento, avvenuto la scorsa settimana a Piscinola, di Antonio Lucenti durante quello che il giovane ha giustificato come un tentativo di rapina. I fragili equilibri criminali cristallizatisi negli ultimi tempi sembrano nuovamente saltati.