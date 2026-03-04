Manufatto abusivo sequestrato a Pianura, c’era anche il cancello scorrevole

PUBBLICITÀ

Gli agenti della Polizia Locale, nel corso di due distinte operazioni, hanno sequestrato un manufatto abusivo nel quartiere Pianura e ripristinato la piena fruibilità della carreggiata e dei percorsi pedonali lungo rampa San Gennaro dei Poveri e via San Gennaro dei Poveri.

L’intervento a Pianura

Nel primo intervento, il personale dell’Unità Operativa Soccavo è intervenuto in via Pisani a seguito di un esposto che segnalava la realizzazione di un manufatto di circa 200 metri quadrati. La struttura, dotata di copertura in lamiera e di un cancello scorrevole d’ingresso, è risultata priva dei necessari titoli autorizzativi. Gli agenti hanno quindi proceduto al sequestro e la responsabile dell’abuso, una quarantenne del posto, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria.

I controlli a Napoli

Gli agenti dell’Unità Operativa Stella, invece, sono intervenuti per ripristinare le condizioni di sicurezza e regolarità della circolazione tra rampa San Gennaro dei Poveri e via San Gennaro dei Poveri. Durante l’operazione sono state accertate 22 violazioni del Codice della Strada, tra cui circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa e sosta sui marciapiedi. Un automobilista è stato sorpreso alla guida di un’auto sottoposta a fermo amministrativo per debiti tributari. Inoltre, per 11 veicoli parcheggiati irregolarmente è stata disposta la rimozione in maniere da rendere strada e marciapiedi di nuovo utilizzabili in piena sicurezza da parte di automobilisti e pedoni.