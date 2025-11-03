Marco Iazzetta non ce l’ha fatta, è morto l’operaio precipitato sul cantiere a Scampia

PUBBLICITÀ

Ieri sera ad Acerra, nell’ospedale “Clinica Villa dei Fiori”, è deceduto Marco Iazzetta, 63enne di Afragola. L’uomo, operaio edile che lo scorso 10 settembre era caduto dal quarto al terzo piano di una palazzina in costruzione a Scampia in via A. Labriola LT.H in cui stava lavorando, è deceduto a causa dell’aggravarsi delle condizioni. La salma è stata trasferita nel 2° policlinico di Napoli per l’autopsia. Indagano i carabinieri della stazione Napoli Marianella.