Afragola piange Marco, l’operaio precipitato nel cantiere a Scampia

All’ospedale Clinica Villa dei Fiori è morto Marco Iazzetta. L’operaio 63enne di Afragola era caduto dal quarto al terzo piano di una palazzina, lo scorso 10 settembre, in costruzione nel cantiere a Scampia dove stava lavorando, è deceduto a causa dell’aggravarsi delle condizioni. La salma è stata trasferita al policlinico di Napoli per l’autopsia. Indagano i carabinieri della stazione di Marianella.

Il dramma delle morti sul lavoro

Octay Stroici, 66 anni, l’operaio rimasto 11 ore sotto le macerie in seguito al crollo di parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali al centro di Roma, è morto all’ospedale Umberto I.

L’uomo era stato estratto dalle macerie dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Al lavoro circa 140 pompieri. Le sue condizioni erano gravissime. Avrebbe avuto un arresto cardiaco appena entrato nell’ambulanza, stabilizzato è stato poi portato in ospedale.

La Procura di Roma, dopo la morte dell’operaio procede per omicidio colposo nell’indagine sul crollo parziale della Torre dei Conti. Nel procedimento è contestato anche il disastro colposo. L’area è stata posta sotto sequestro e gli inquirenti disporranno l’autopsia sul corpo della vittima. Chi indaga affiderà una consulenza tecnica per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto e individuarne le cause e responsabilità.