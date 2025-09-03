Dramma a Camerota, Maria muore soffocata dalla mozzarella

PUBBLICITÀ

Maria Gabriella Mercaldo è deceduta soffocata da una mozzarella mentre era pranzo nell’abitazione a Camerota. Come riporta il Giornale del Cilento, la 61enne di Benevento avrebbe accusato difficoltà respiratorie subito dopo aver ingerito un boccone. Nonostante i tentativi dei familiari e l’arrivo tempestivo dei sanitari del 118, si è verificata la tragedia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione per condurre i rilievi.

Dramma a Marcianise, Lucia muore soffocata da un boccone di mozzarella

Lo scorso 25 agosto Lucia Valentino è deceduta tragicamente nella sua abitazione di Marcianise, in provincia di Caserta, a causa di un improvviso soffocamento provocato da un boccone di mozzarella. La 62enne stava preparando la cena quando ha assaggiato un pezzo di latticino: in pochi istanti il cibo le ha ostruito le vie respiratorie, impedendole persino di chiedere aiuto.

I familiari presenti hanno tentato disperatamente di soccorrerla, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. All’arrivo dei sanitari del 118, nonostante la rapidità dell’intervento, per Lucia non c’era ormai più nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il boccone sarebbe accidentalmente finito in trachea durante la deglutizione, causando l’asfissia che ha portato alla morte immediata della donna.