Marijuana nel box a Napoli, 19enne ‘incastrato’ dai cani antidroga

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Il fiuto del cane Aria non gli ha dato scampo. Bastano queste poche parole per descrivere quanto accaduto a via Mastellone a Barra quando gli agenti hanno arrestato il 19enne Francesco Pio Esposito con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di San Giovanni-Barra, con l’ausilio della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi sul territorio, hanno controllato un box in uso al 19enne, in zona Barra, dove hanno rinvenuto 3 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 300 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per questi motivi per Esposito sono scattate le manette.

Droga a Castellammare

Venerdì la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 43enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in viale Europa a Castellammare di Stabia, hanno notato una bici con a bordo un soggetto che si aggirava con fare sospetto e, pertanto, hanno proceduto al controllo.

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L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto il predetto è stato trovato in possesso di 20 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 20 grammi e di 4 involucri contenenti circa 20 grammi di hashish.

Preso atto di quanto riscontrato, i poliziotti, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del predetto, dove hanno rinvenuto altri 2 pezzi di hashish del peso di 90 grammi, ben 14 bustine di marijuana del peso complessivo di circa 900 grammi e diverso materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.