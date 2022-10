Colpito da un proiettile in auto, 29enne muore al Cto di Napoli

Stamattina Mario Solimeno è morto al Cto di Napoli dopo esser stato ferito da un colpo di pistola a Eboli. Le condizioni di salute del giovane si sono aggravate nella serata di ieri. Lo scorso 29 settembre il proiettile ha centrato il 29enne al collo mentre era in auto nel rione Pescara come riporta il sito SudTv.

Il ragazzo è stato stato prima trasportato al pronto soccorso dell’ospedale ebolitano e nel pomeriggio di ieri è stato trasferito al nosocomio di Nocera Inferiore in prognosi riservata. Le indagini sono state condotte dai militari della compagnia di Eboli.

L’ALLERTA DEL SINDACO DI EBOLI

“Basta. Ora è il momento che le forze dell’ordine diano un segnale. In questi mesi ho segnalato con audizioni e relazioni il grave problema sicurezza e droga ad Eboli. Ho immediatamente sentito il Prefetto di Salerno e la Questura, nonché il comandante della stazione dei carabinieri di Eboli, il maresciallo Minelli e il capitano della compagnia di Eboli Emanuele Tanzilli per verificare la situazione e chiedere interventi incisivi da parte delle forze dell’ordine. Ho chiesto un incontro col Procuratore della Repubblica. È necessario far sentire una maggiore presenza dello Stato. Far capire che Eboli non è terra di nessuno. Ho chiesto a Prefetto e Questura di organizzare un forte presidio del territorio. È ora di intervenire, per noi lo era già da tempo!“, ha affermato il sindaco Mario Conte in un post Facebook pubblicato sulla sua pagina lo scorso 30 settembre.