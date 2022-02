Mascherine in Campania, arriva la decisione di De Luca: “Obbligatorie fino al termine dello stato di emergenza”

Scadeva oggi l’ordinanza di Vincenzo De Luca sull’obbligo di mascherina in Campania. Il presidente della Regione ha poco fa confermato l’utilizzo fino a fine emergenza,

Si ricorda che permane l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, in presenza di affollamenti e assembramenti fino alla conclusione dello stato di emergenza, obbligo disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute dell’8 febbraio 2022, previsto anche per le regioni in “zona bianca”.

“Si raccomanda in modo particolare – dichiara il Presidente Vincenzo De Luca – di rispettare tale obbligo in occasione del Carnevale e di eventi pubblici e privati che possano determinare pericolo di nuovi contagi. Il senso di responsabilità e la prudenza consentiranno una maggiore tutela dei nostri concittadini e il rientro sereno nella vita normale, anche per le attività economiche”.

Mascherina in Campania

. Venerdì scorso De Luca ha dichiarato: “È un risultato importante che conferma l’efficacia della linea anti-Covid seguita dalla Regione. La prudenza e il rigore hanno prodotto il loro risultato. Ci avviamo verso la vita normale. Aprire tutto ma aprire per sempre: questa è stata la nostra scelta. Adesso dobbiamo pensare al rilancio pieno delle attività economiche e dobbiamo incentivare da subito la nuova stagione turistica. Nel frattempo e utile mantenere sempre un atteggiamento di grande prudenza, per evitare sorprese nel prossimo autunno“.

“Ringrazio i nostri concittadini che hanno dato prova di grande responsabilità. E tutto il personale sanitario che ha consentito alla Campania di reggere meglio di tutte le regioni la sfida contro il virus” dichiarò il governatore.

OBBLIGO DI MASCHERINA IN CAMPANIA

De Luca dichiarò nella trasmissione di Fabio Fazio: “Noi in generale in Campania abbiamo un atteggiamento di maggiore prudenza per una ragione che i nostri concittadini conoscono. Siamo la regione con la più alta densità abitativa e che quindi è obbligata in qualche modo ad atteggiamenti di grande prudenza”.

Lo scorso 13 febbraio il presidente della Regione Campania, ospite di Che tempo che fa, spiegò il motivo le restrizioni rispetto delle norme nazionali mantenendo l’obbligo di portare le mascherine all’aperto fino al 28 febbraio. “E’ un gesto di responsabilità”, ha sottolineato De Luca.