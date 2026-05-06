“Fare sesso 2 volte a settimana aiuta a ridurre il rischio di infarto”, il consiglio di Bassetti

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Il medico e divulgatore scientifico Matteo Bassetti ha dato un consiglio agli italiani per ridurre i rischi di infarto. “Una vita sessuale sana può essere uno dei modi più piacevoli per proteggere il cuore dalle malattie cardiovascolari. Mantenere una vita sessuale attiva e appagante offre più di una semplice connessione emotiva; agisce come un potente stimolo per il benessere cardiovascolare. Una nuova ricerca indica che gli uomini che hanno rapporti sessuali almeno due volte a settimana, insieme alle donne che dichiarano un alto livello di soddisfazione sessuale, corrono un rischio minore di avere un infarto. Questa attività fisica rappresenta una forma unica di esercizio che aiuta a rafforzare il muscolo cardiaco, abbassa naturalmente la pressione arteriosa e favorisce un sonno migliore, tutti fattori cruciali per mantenere un sistema circolatorio sano. Fare sesso attenua gli stati negativi di salute mentale, strettamente collegati alle malattie cardiache. Inoltre l’intimità regolare della coppia fornisce uno scudo per il corpo, dimostrando che un cuore sano dipende tanto dalla vicinanza emotiva e sessuale quanto dalla forma fisica“, ha scritto sul suo profilo Facebook.

Italiani e il sesso, in 25 anni boom dei rapporti a tre

Rispetto a 25 anni fa gli italiani hanno allargato i propri confini anche nel sesso, più disinibito, anche se per i maschi meno precoce, e con la voglia di sperimentare nuove geometrie ma al tempo stesso hanno una predilezione per i rapporti stabili. A certificarlo è il rapporto “Il piacere degli italiani. Come cambiano i costumi sessuali” del Censis su un campione rappresentativo di 1.000 italiani tra i 18 e i 60 anni a venticinque anni di distanza dall’ultima grande ricerca sui comportamenti sessuali degli italiani. Nel 2000 ad aver dichiarato di aver sperimentato rapporti a tre o più persone erano state lo 0,7% delle donne, nel 2025 il 6,8%.

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Per gli uomini, la quota è salita dal 3,2% del 2000 al 20,1% del 2025. Di contro l’80,4% degli italiani, tra i 18 ed i 60 anni, ha rapporti esclusivamente con la persona con cui ha una relazione stabile di coppia, il 12% solo con la o le persone che frequenta occasionalmente e il 6,2% con le persone con cui ha una relazione sessuale stabile e contemporaneamente con altri partner occasionali.

Il 67% degli italiani (il 63% uomini e il 71,2% donne) ritiene, inoltre, che nei rapporti di coppia che durano nel tempo non necessariamente prevale la noia, poiché è possibile prevenirla. Il 68,9% delle persone con relazione stabile è soddisfatto della propria vita sessuale, mentre il dato scende al 29,8% tra i single.