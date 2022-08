Materassi a molle insacchettate: cosa sono e quali vantaggi offrono

Il settore dei sistemi per il riposo si è notevolmente evoluto negli ultimi anni, grazie allo sviluppo di tecnologie diversificate in grado di rispondere alle esigenze più disparate. Ad oggi, infatti, il mercato offre un’ampia gamma di soluzioni differenti, che sfruttano materiali ad alte prestazioni per garantire un’elevata qualità del riposo notturno. Tra le principali innovazioni del settore ‘bedding’ vanno inclusi anche i moderni materassi a molle insacchettate (o indipendenti), un’evoluzione dei vecchi sistemi dotati di molleggio. In questo articolo vediamo quali sono le caratteristiche distintive di questo tipo di supporto e in che modo può contribuire alla qualità del riposo.

La struttura dei materassi a molle insacchettate

Come suggerisce il nome stesso, un materasso a molle insacchettate è costituito da un molleggio, formato da una serie di molle metalliche indipendenti, alloggiate all’interno di un sacchetto, generalmente realizzato in tessuto dalle caratteristiche traspiranti. I singoli involucri sono incollati tra loro; in tal modo, a differenza di quanto accadeva nei vecchi supporti a molle, le singole componenti elastiche non sono solidali tra loro: ciò influisce sulla capacità del molleggio di sostenere i pesi in maniera più equilibrata e funzionale.

Un materasso a molle indipendenti di buona qualità conta un minimo di 600 o 700 molle mentre quelli a maggiore densità o dotati di zone di riposo differenziate possono superare anche le 1000 molle.

La struttura di questo tipo di supporto, però, è più complessa; il molleggio, infatti, è anzitutto avvolto da un involucro di tessuto tecnico isolante ed è adagiato su una lastra di sostegno per la stabilizzazione del sistema; anche il rivestimento della parte superiore presenta una composizione analoga (in genere si tratta di una lastra formata uno strato di memory foam ed un altro materiale elastico), in maniera tale da rendere il supporto più confortevole. L’intero sistema è poi avvolto da un rivestimento elastico o da una fodera in tessuto.

I materassi a molle di moderna generazione, come quelli presenti nel catalogo di inmaterassi.it, sono, di fatto, sistemi ibridi all’interno dei quali sono integrati tecnologie e materiali differenti.

I vantaggi per il riposo

Rispetto ai materassi in lattice o memory foam, quelli a molle insacchettate sono contraddistinti da una rigidità (leggermente) superiore. Al contempo, grazie alla struttura formata da elementi elastici indipendenti, il molleggio è in grado di assorbire il carico in maniera puntuale, adattandosi in maniera ottimale alle caratteristiche dell’utilizzatore. A differenza di quanto accadeva con i vecchi materassi a molle solidali, specie quelli matrimoniali, i carichi vengono assorbiti al meglio, senza influenzare la risposta elastica dell’altra zona del supporto. In parole povere, si evita l’effetto ‘trascinamento’ che caratterizzava i sistemi a molle di vecchia generazione.

Inoltre, il molleggio a molle indipendenti è in grado di adattarsi alla conformazione ergonomica dell’utilizzatore, offrendo un sostegno adeguato alla zona lombare e alla schiena, così da garantire il comfort necessario ad un riposo di qualità. La portanza e l’elasticità del materasso dipendendono anche dalle caratteristiche delle molle (in particolare la conformazione della spirale) e dalla presenza, o meno, di zone differenziate.

In generale, i materassi a molle insacchettate sono consigliati soprattutto per le persone di costituzione robusta e leggermente rispetto alla media. Il motivo è semplice: essendo tendenzialmente più rigidi dei supporti in lattice o schiuma viscoelastica sono in grado di sostenere pesi maggiori, in virtù di una minore tendenza alla deformazione. Al contempo, un numero di molle adeguato garantisce un’ottima elasticità all’intero sistema.

Infine, la struttura a molle indipendenti consente un elevato grado di traspirazione, una caratteristica fondamentale per evitare che il sistema accumuli umidità o favorisca la proliferazione di acari o altri batteri.