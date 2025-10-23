PUBBLICITÀ
Materiale pedopornografico sul cellulare, due arresti: blitz anche a Salerno

Gianluca Spina
Gianluca Spina
Materiale pedopornografico sul cellulare, due arresti: blitz anche a Salerno
Materiale pedopornografico sul cellulare, due arresti: blitz anche a Salerno
Hanno 46 e 77 anni i due uomini arrestati a Torino e Salerno perché colti nella flagranza del reato di detenzione di materiale pornografico realizzato attraverso lo sfruttamento di minorenni.

Si tratta del risultato dell’operazione “Berus” condotta dai poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano sviluppando una precedente attività investigativa della Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica di Sondrio, che, nel gennaio scorso, aveva portato all’arresto di un ex docente di scuola superiore per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico.

Grazie agli elementi raccolti durante l’indagine, la Procura della Repubblica di Milano ha disposto sette perquisizioni nei confronti di altrettante persone residenti a Firenze, Napoli, Torino, Prato, Salerno e Terni.

Proprio nel corso di queste attività, eseguite in collaborazione con gli uffici della Polizia postale di Lombardia, Campania, Piemonte, Toscana e Umbria, sono stati ispezionati numerosi dispositivi elettronici nei quali sono stati trovati video e foto illecite con protagonisti minorenni, anche in tenera età, nonché tracce di navigazioni web che documentano una continua ricerca in rete di materiale pedopornografico.

Durante le perquisizioni sono stati effettuati i due arresti in flagranza di reato. Questo risultato è stato possibile grazie all’utilizzo di tecniche investigative innovative da parte di operatori specializzati nella prevenzione e nel contrasto dello sfruttamento sessuale dei minori online.

Gianluca Spina
Gianluca Spina

