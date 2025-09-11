Maxi blitz anticamorra all’alba, oltre 80 arresti in 21 comuni

PUBBLICITÀ

Sono 88 le persone raggiunte da misure cautelari nell’ambito di una vasta operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno. Le ordinanze, emesse dal gip del Tribunale di Salerno e, per i minori coinvolti, dal gip del Tribunale per i Minorenni su richiesta della relativa Procura, riguardano accuse pesanti: associazione di stampo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione aggravata, tentato omicidio, riciclaggio, detenzione e porto abusivo di armi, con l’aggravante del metodo mafioso. Contestata inoltre un’associazione per delinquere finalizzata a furti, ricettazione e riciclaggio di auto di grossa cilindrata.

L’operazione in corso, condotta dalla squadra mobile della Questura di Salerno insieme ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, coinvolge 21 comuni distribuiti in cinque regioni. Oltre 500 uomini delle forze dell’ordine sono impegnati nelle esecuzioni, con il supporto di elicotteri e unità cinofile. Parallelamente, la Guardia di Finanza di Salerno sta portando a termine un sequestro preventivo d’urgenza, disposto dalla Dda, su beni riconducibili agli indagati e ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dichiarati.

