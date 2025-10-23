Maxi discarica abusiva sequestrata nel Napoletano, rinvenute 400 tonnellate di rifiuti

PUBBLICITÀ

Nelle prime ore della mattinata, i Carabinieri del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola hanno dato esecuzione al sequestro d’iniziativa di un’area nel Comune di San Gennaro Vesuviano (NA), utilizzata quale discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non.

Nel contesto delle attività di controllo, condotte con l’articolazione territoriale dell’Arma e con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano (SA), finalizzate ad individuare siti abusivi di abbandono di rifiuti, i militari del NOE di Napoli individuavano, nascosta tra la fitta vegetazione, un’area estesa all’incirca 1000 mq, ove sono stati abbandonati, sul nudo terreno ed esposti agli agenti atmosferici, rifiuti di varia tipologia.

PUBBLICITÀ

Gli elementi probatori, raccolti dalla PG sul luogo delle operazioni, hanno consentito di documentare continuative attività di abbandono sul nudo terreno di cumuli di rifiuti sia non pericolosi (derivanti dal servizio di raccolta degli RSU), sia pericolosi prevalentemente di natura industriale, in un’area non autorizzata. In particolare, gli investigatori dell’Arma rinvenivano:

rifiuti urbani indifferenziati ;

; plastiche e gomme ;

; parti di autovetture demolite ;

; filtri intrisi di oli esausti, batterie esauste ;

; guaine bituminose, provenienti dal rifacimento dei manti stradali, sottratti al circuito della regolare filiera di smaltimento.

Nel contesto delle operazioni i Carabinieri hanno provveduto anche al sequestro d’iniziativa degli automezzi e dei mezzi d’opera ivi presenti, utilizzati per il trasporto e successivo abbancamento dei rifiuti.

Il quantitativo di rifiuti rinvenuti, circa 400 tonnellate, consente di ritenere, con ragionevole certezza, che le attività vadano avanti da tempo e che il sito sia stato individuato quale luogo idoneo per svolgere l’illecita attività, proprio per la sua ubicazione e per il fatto di essere occultato dalla ricca vegetazione del luogo.

Sono in corso le indagini finalizzate ad individuare i responsabili degli abbandoni e della gestione della discarica abusiva.

Nello stesso contesto, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro degli automezzi presenti nell’area sottoposta a sequestro e ai cumuli di rifiuti ivi presenti.

Il provvedimento cautelare d’iniziativa della PG sarà poi sottoposto al vaglio della Procura della Repubblica di Nolaper la successiva convalida.