Maxi rogo a Battipaglia, le fiamme divorano il noto caseificio

Ieri un grave incendio ha colpito il caseificio Giffoniello, causando danni significativi alla struttura, e obbligando i titolari a sospendere nell’immediato le attività produttive a Battipaglia.

“Siamo profondamente rammaricati nel comunicare a tutti i nostri clienti che, a causa dell’accaduto, non saremo in grado di evadere gli ordini già programmati né di accogliere nuove richieste nei prossimi giorni. Stiamo già lavorando, anche grazie alla solidarietà diffusa, con tutte le nostre forze, per ripristinare al più presto l’operatività e garantire il ritorno alla normale produzione. Vi terremo aggiornati sui nostri canali ufficiali man mano che avremo ulteriori novità. Ringraziamo tutti per la comprensione e la vicinanza in questo momento difficile”, scrive la pagina del caseificio Giffoniello.

“Chiude le finestre”, l’allerta della sindaca di Battipaglia

“Incendio in Viale Spagna, sul posto la Sindaca Cecilia Francese accompagnata dalla Polizia Locale, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Dalle prime informazioni si tratta di un rogo sprigionatosi da alcune sterpaglie adiacenti ad attività della zona industriale che poi sono state interessate dalle fiamme. Si tratta di un’azienda di latticini e un piazzale confinante con altra industria. Al momento le dinamiche sono ancora da accertare, si lavora per spegnere il rogo. Si consiglia nelle zone abitate adiacenti di tenere le finestre chiuse. Allertata anche Arpac per i controlli ambientali“, questo il post della fascia tricolore di Battipaglia.