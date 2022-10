Melissa Satta torna single: “Dopo 2 anni la mia relazione è finita”

Melissa Satta e Mattia Rivetti si sono lasciati. In pochi se lo sarebbero aspettato dopo l’ultima romantica estate vissuta insieme con i rispettivi figli, prima in Costa Smeralda e poi in barca per un viaggio da sogno tra Italia e Baleari. Eppure la relazione tra i due che durava dal 2020 è finita, come ha annunciato la stessa showgirl attraverso una storia Instagram pubblicata sul proprio profilo.

La storia Instagram di Melissa Satta

“Dopo quasi 2 anni la mia relazione è giunta al termine…”. Queste le poche parole postate dalla 36enne Satta, ex moglie del calciatore Kevin Prince Boateng (da cui ha avuto il figlio Maddox) che ora si concentrerà sul lavoro e su ‘Goal Deejay’, programma dedicato agli appazzionati di calcio e musica in onda su Sky dedicato e da lei condotto per il secondo anno di fila.

Una volta conclusa e superata la delusione della separazione, Melissa ha iniziato a frequentare proprio Mattia Rivetti. I due erano stati paparazzati dal settimanale Chi, durante una vacanza estiva su uno yacht di un amico comune, Renzo Rosso. Di lì a poco, era stata proprio la Satta a voler ufficializzare il suo nuovo amore, condividendo una foto che li ritraeva insieme.

Da quel momento più nessun segreto e a tutto il mondo è stato noto il loro legame. Tutto proseguiva a gonfie vele tra i due che stavano quasi raggiungendo il secondo anno consecutivo di fidanzamento. Numerose foto sui social li ritraevano spensierati, uniti e più innamorati che mai. Ma qualcosa è poi andato storto e, proprio pochi secondi fa, l’ex velina di Striscia la Notizia ha ufficializzato la fine della sua storia con l’imprenditore.