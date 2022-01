Melito, liberati 3 cuccioli: erano rinchiusi in una gabbia-lager nel rione 2019

Questa mattina i carabinieri della locale tenenza, gli agenti della polizia locale, guidati dalla Comandante Antonia Napolano, coadiuvati dagli operatori dell’Asl e dai volontari dell’associazione A.m.p.a., hanno restituito il sorriso a tre cuccioli rinchiusi in una gabbia nello spazio verde antistante il rione 219 di via Lussemburgo. L’intervento ha fatto seguito ad una segnalazione della Protezione Animali, che aveva fatto presente anche lo stato di assoluta precarietà igienica in cui versavano i cani. La struttura era costituita da lamiere e griglie per un totale di 16 metri quadri, dove erano rinchiusi tre meticci di dimensione media, infreddoliti ma senza segni di violenza.

Le forze dell’ordine hanno così liberato gli amici a quattro zampe che si trovano ora in stalli al sicuro. Il manufatto, all’esito della relazione dei tecnici del Comune, sarà invece abbattuto e ripristinato lo stato dei luoghi.

“Si ringraziano i volontari operanti sul territorio di Melito per il grande impegno mostrato quotidianamente per il miglioramento delle condizioni di vita di cani e gatti presenti sul territorio melitese”, dichiara il sindaco Luciano Mottola