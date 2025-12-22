PUBBLICITÀ
HomeSenza categoriaMessi da parte dai nuovi vertici degli Scissionisti, lo sfogo: “Questa fabbrica...
Senza categoria

Messi da parte dai nuovi vertici degli Scissionisti, lo sfogo: “Questa fabbrica l’ha fondata tuo padre”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Le intercettazioni riportate nell’ordinanza mettono in luce il dramma umano che accompagna i nuovi assetti del clan Amato-Pagano. Giulia Barra, parlando prima con Teresa Tabasco e poi con la figlia Vastarelli Immacolata, ripercorre una vita intera trascorsa all’interno dell’organizzazione, improvvisamente azzerata.

«Sono 24 anni che state in questa fabbrica… mia figlia aveva otto anni quando ha cominciato, mo’ ne tiene trenta… mio figlio Genny aveva 16 anni, mo’ ne ha 38», dice Giulia Barra, usando il termine “fabbrica” per indicare il sistema del clan, vissuto come luogo di lavoro, appartenenza e identità familiare.

PUBBLICITÀ

Nonostante anni di fedeltà, al marito Arturo Vastarelli viene negata la mesata e viene imposto l’allontanamento. «Tu non mi servi più», è il messaggio che emerge con chiarezza dalle conversazioni. L’età, la storia e i sacrifici non rappresentano più una garanzia.

Nel nuovo equilibrio del clan, la fedeltà non è più un valore permanente, ma una condizione revocabile. Chi non rientra nelle strategie del momento viene messo ai margini, senza possibilità di replica.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati