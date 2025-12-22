Messi da parte dai nuovi vertici degli Scissionisti, lo sfogo: “Questa fabbrica l’ha fondata tuo padre”

PUBBLICITÀ

Le intercettazioni riportate nell’ordinanza mettono in luce il dramma umano che accompagna i nuovi assetti del clan Amato-Pagano. Giulia Barra, parlando prima con Teresa Tabasco e poi con la figlia Vastarelli Immacolata, ripercorre una vita intera trascorsa all’interno dell’organizzazione, improvvisamente azzerata.

«Sono 24 anni che state in questa fabbrica… mia figlia aveva otto anni quando ha cominciato, mo’ ne tiene trenta… mio figlio Genny aveva 16 anni, mo’ ne ha 38», dice Giulia Barra, usando il termine “fabbrica” per indicare il sistema del clan, vissuto come luogo di lavoro, appartenenza e identità familiare.

Nonostante anni di fedeltà, al marito Arturo Vastarelli viene negata la mesata e viene imposto l’allontanamento. «Tu non mi servi più», è il messaggio che emerge con chiarezza dalle conversazioni. L’età, la storia e i sacrifici non rappresentano più una garanzia.

Nel nuovo equilibrio del clan, la fedeltà non è più un valore permanente, ma una condizione revocabile. Chi non rientra nelle strategie del momento viene messo ai margini, senza possibilità di replica.