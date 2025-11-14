“Mi devi visitare subito”, paziente minaccia medico con le forbici all’ospedale del Mare

PUBBLICITÀ

Momenti di tensione si sono vissuti nella giornata di ieri, giovedì 13 novembre, all’ospedale del Mare di Ponticelli, dove si è verificata l’ennesima aggressione ai danni del personale sanitario.

Al 112 è pervenuta una richiesta di aiuto dal nosocomio: un uomo di 31 anni, che si era recato al Pronto Soccorso dell’ospedale, ha minacciato con le forbici uno dei medici, “colpevole”, secondo il paziente, di non averlo visitato immediatamente.

In ospedale sono intervenuti i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, che hanno identificato il 31enne e lo hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria: l’uomo deve rispondere di minaccia aggravata a personale sanitario.

Sempre un paio di forbici sono state utilizzate, purtroppo, in un’altra aggressione avvenuta di recente in un ospedale napoletano. Alla fine dello scorso mese di ottobre, al Pellegrini, nosocomio nel cuore della città, un uomo ha minacciato un’infermiera con delle forbici, poi ha aggredito una operatrice socio-sanitaria, colpendola con dei calci in pancia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno riportato la calma e identificato il paziente violento. Ad avere la peggio è stata l’operatrice socio-sanitaria, che ha riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni.