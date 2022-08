Ragazzino accoltellato al cuore a Miano, è imparentato ai Lo Russo

È grave ma non in pericolo di vita un ragazzino di 15 anni accoltellato la scorsa notte a via Caprera nel quartiere Miano. Un’aggressione brutale, compiuta da quattro persone, contro un giovane imparentato alla lontana con i Lo Russo. Proprio quest’ultimo dato spingerebbe gli investigatori ad ipotizzare una ‘vendetta’ riconducibile a dissapori mai sopiti tra il vecchio clan dominante della zona e le nuove leve che in questo periodo hanno cercato di farsi spazio.

Secondo la prima ricostruzione i quattro, dopo averlo notato in strada e averlo insultato, hanno iniziato a picchiarlo, poi uno degli aggressori ha estratto un coltello e lo ha pugnalato al torace, sul lato sinistro. Il giovane è stato poi trasportato al Cardarelli dove è grave ma non in pericolo di vita.