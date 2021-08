Tragedia per Michael Ballack. Il figlio dell’ex centrocampista tedesco è morto a soli 18 anni in un incidente in quad. Emilio, questo il nome del giovane, si trovava in Portogallo, dove il padre Michael ha acquistato una casa alcuni anni fa. A lanciare la notizia sono stati i media portoghesi, che hanno anticipato le principali testate inglesi e tedesche. L’incidente oggi nei pressi di un complesso residenziale nella penisola di Troia, a sud di Lisbona, una delle linee di costa più belle del Portogallo. Sul posto i vigili del fuoco.

La tenuta di Villas do Mar era stata acquistata da Ballack come casa per le vacanze, ed è proprio lì che la famiglia era in questi giorni. Non sono noti altri particolari dell’incidente. E’ avvenuto intorno alle 2.10 di giovedì notte. I pompieri di Gondola sono intervenuti il prima possibile, purtroppo senza riuscire a salvare il 18enne.

Immediati i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio. Il Chelsea, una delle squadre storiche di Micheal Ballack, ha twittato: «Tutti al Chelsea Football Club sono scioccati e rattristati nell’apprendere della morte di Emilio Ballack all’età terribilmente giovane di 18 anni. Tutti i nostri pensieri sono con suo padre Michael e la sua famiglia in questo triste momento».