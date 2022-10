Mina Settembre 2 riparte col botto, incollati alla tv oltre 5 milioni di spettatori

“Mi sono molto affezionata a questa donna, al suo cappottino rosso. Le voglio bene. In un momento storico in cui il diverso ancora ci spaventa, c’è una persona come Mina che lo accoglie e non lo considera ultimo, mettendo da parte anche la propria vita. Credo che questo sia un messaggio fondamentale”. Serena Rossi torna a interpretare Mina Settembre, l’assistente sociale del Rione Sanità di Napoli tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

Le prime due puntate della seconda stagione sono andate in onda ieri sera su Rai1. Grande la risposta del pubblico che ha premiato la serie con il 27,72% (5.237.000 spettatori) di share durante il primo episodio, mentre il secondo ha raggiunto addirittura uno share del 29,53% (4.774.000 spettatori). La nuova stagione, quindi, ha in media incollato alla tv 5.004.000 spettatori pari al 28.60% di share.

Lo share delle altre reti

Canale 5, Scherzi a parte: 2.138.000 spettatori (share 13,02%)

Rai3, Città segrete: 920.000 spettatori (share 5,15%)

Rai2, N.C.I.S. Los Angeles: 862.000 spettatori (share 4,48%) e Bull: 669.000 spettatori (share 3,58%)

Italia 1, Viaggio nell’isola misteriosa: 785.000 spettatori (share 4,34%)

La7, Non è l’Arena: 703.000 spettatori (share 5,11%)

Rete 4, Zona bianca: 700.000 spettatori (share 5,07%)