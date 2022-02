Il miracolo della vita sotto le bombe di Kiev, è nata la piccola Mia

Una donna di 23 anni partorito la piccola Mia in un rifugio antiaereo di Kiev. La foto della piccola appena nata ha fatto immediatamente il giro del mondo regalando speranza in un momento buio dell’Ucraina. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la polizia ucraina ha udito le urla della donna, aiutandola a partorire dopodiché ha poi chiamato l’ambulanza. Mamma e figlio sono stati poi trasportati in ospedale. Stanno bene. La piccola è nata alle 20.30 di venerdì 25 febbraio. Dopo il difficile parto la mamma era felicissima.

L’ASSEDIO DI KIEV

Il cerchio russo intorno a Kiev si stringe di ora in ora e gli Usa temono che presto le truppe di Mosca prenderanno il controllo della capitale ucraina. Intanto il presidente Zelensky respinge l’offerta americana di essere evacuato da Kiev: “Voglio munizioni, non un passaggio”. E spiega di aver sentito il presidente Ue, von der Leyen: “Stiamo combattendo per il futuro dell’Europa”. Intanto il Consiglio di sicurezza ucraino fa sapere che “stiamo fermando l’orda”. Il ministro degli esteri ucraino lancia un “appello al mondo: fermate i criminali di guerra russi”.

“Il bilancio delle vittime dell’invasione russa dell’Ucraina è finora di almeno 198 morti, tra i quali tre bimbi”. Lo ha reso noto il ministero della Salute ucraino, citato dal Guardian.