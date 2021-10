Napoli in lutto per Mister Anthony, il talento fenomeno di conteggi e numeri si è spento dopo una lotta contro il Covid. Le cure in ospedale, purtroppo, sono riultate vane. A riportare la notizia è Il Mattino. Conosciutissimo anche a livello nazionale, aveva partecipato a svariati programmi televisivi. Bastava dirgli la data di nascita per farsi calcolare le ore di vita trascorse.

l ristorante Leon D’oro, a lui molto affezionato, gl iscrive su Facebook: “Un gigante buono, un po’ simbolo del ristorante che tra conteggi veloci, un fischio, un sorriso per tutti è diventato per i clienti più affezionati Mister Anthony ‘la calcolatrice umana’. Piazza Dante è stata la sua casa e ha lasciato un gran vuoto nel suo tavolo preferito e nel cuore di tutti noi”.