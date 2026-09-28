Modifica la targa dell’auto dell’amico per entrare nella Ztl di Napoli

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L’indagine è partita dall’analisi dei fotogrammi registrati dalle telecamere del sistema di videosorveglianza comunale, in particolare da quelle installate ai varchi ZTL. Il personale del NISA, coordinato dal sottotenente Elisa Esposito, ha passato al setaccio le immagini, accertando che il veicolo aveva attraversato più volte i varchi.

Un particolare ha però insospettito gli agenti: alcuni caratteri della targa apparivano sistematicamente alterati. È partita così un’attività di confronto e analisi delle immagini attraverso la quale gli operatori hanno ricostruito i diversi passaggi dell’auto. Inoltre, gli agenti sono riusciti a individuare anche la persona che la utilizzava: si tratta di un amico del proprietario della vettura, che l’aveva presa in prestito.

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Targa alternata per entrare nella Ztl di Napoli

Al termine dell’attività investigativa, il conducente è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per aver materialmente alterato la targa del veicolo allo scopo di impedirne l’immediata identificazione.

«L’analisi attenta delle immagini ha permesso di andare oltre la singola violazione e di individuare una condotta che, secondo gli accertamenti svolti, era finalizzata ad alterare la targa del veicolo. Il lavoro del NISA conferma l’importanza dell’utilizzo della tecnologia al servizio della legalità», ha commentato l’assessore alla Polizia Municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu.

L’operazione si inserisce nelle attività del Servizio Sanzioni Amministrative della Polizia Locale, che conduce costanti approfondimenti sulle anomalie riscontrate nell’ambito dei controlli automatizzati, con particolare attenzione alle condotte finalizzate a eludere l’identificazione dei veicoli.