Tentato furto nel deposito carburanti, beccato ad armeggiare vicino la serratura

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Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne con precedenti di polizia, anche specifici, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per tentato furto aggravato.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Domenico Padula per la segnalazione di un uomo intento a forzare, con una smerigliatrice, il cancello di un deposito carburanti.

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I poliziotti, giunti prontamente sul posto, hanno sorpreso il predetto mentre armeggiava vicino alla serratura del cancello d’ingresso del deposito e lo hanno sottoposto a controllo. In quei frangenti, il 47enne ha assunto un atteggiamento ostile nei confronti degli operatori, che lo hanno bloccato non senza difficoltà e dopo una colluttazione.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, i poliziotti hanno constatato che la piastra del cancello era stata danneggiata.