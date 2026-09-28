Gestivano bar e raccolta rifiuti: aziende bloccate a Mugnano, Arzano e Napoli

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Prosegue l’attività della prefettura di Napoli per prevenire il rischio di infiltrazioni della camorra nel tessuto economico del territorio. Il prefetto Michele di Bari ha adottato tre interdittive antimafia nei confronti di altrettante imprese con sede a Mugnano di Arzano, Crispano e Napoli.

Le società interessate operano nei settori della raccolta dei rifiuti, della gestione di bar e ristoranti e di altre attività economiche. I provvedimenti, frutto di un’approfondita attività di analisi, si inseriscono in una più ampia strategia di presidio e tutela dell’economia legale, portata avanti attraverso il costante raccordo tra prefettura, Autorità giudiziaria e Forze di polizia.

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