Grande gesto dell’attaccante Moise Kean. L’attaccante italiano, in prestito dall’Everton, infatti, si è recato nel quartiere Porte de la Chapelle per portare da mangiare a senzatetto, tossicodipendenti e migranti che abitano la zona.

In compagnia di alcuni amici, Kean ha donato diversi pasti ai meno fortunati. Ha condiviso sul proprio account Instagram le immagini in cui è ritratto intento a distribuisce sacchetti riempiti di beni alimentari. Un gesto fortemente apprezzato da parigini e non, che sta già facendo il giro del web, facendo emozionare migliaia di tifosi ed appassionati. “Il valore di un uomo dovrebbe essere misurato in base a quanto dà e non in base a quanto è in grado di ricevere” diceva Albert Einstein. E quello di Moise Kean, secondo le parole del fisico tedesco, sarebbe molto grande. L’attaccante del PSG ha infatti postato ieri una foto su Instagram mentre dona del cibo ad alcuni bisognosi.

Le immagini di Moise Kean

Kean ha poi commentato la foto scrivendo: “Allontanando il dolore”. L’attaccante italiano ha approfittato ieri del suo tempo libero per recarsi a Porte de la Chapelle, a nord di Parigi, per distribuire cibo ad alcuni migranti e senzatetto in compagnia di alcuni amici.

Kean, 12 gol in 24 partite di Ligue 1 quest’anno, aveva recentemente dichiarato in un’intervista: “Da piccolo non avevo i soldi per potermi comprare le figurine, ora gioco con i due attaccanti più forti che ci siano. Ho sempre sognato di arrivare in alto, di giocare a questi livelli”.

Un’altra frase, insieme al bel gesto di ieri, che testimoniano l’umiltà e la bontà d’animo di Moise Kean. Un uomo, oltre che un giocatore, il cui grande valore può essere misurato in base a quanto dà e non a quanto riceve.

Il ringraziamento

Numerosi sono stati i commenti di apprezzamento sotto le foto. Il compagno di squadra Mitchell Bakker, l’ex Roma Justin Kluivert, il campione del mondo Blaise Matuidi, il milanista Rafael Leao e anche il campione NBA Jimmy Butler hanno applaudito il gesto del classe 2000 italiano, molto apprezzato anche dai sostenitori del club parigino.

c