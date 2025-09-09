Morta all’ospedale di Salerno, la mamma di Cristina contesta De Luca

PUBBLICITÀ

“Mia figlia è stata condannata a morte in questo ospedale“. È il messaggio urlato a voce alta dalla mamma di Cristina Pagliarulo, la 40enne di Giffoni Valle Piana morta lo scorso 6 marzo nell’ospedale di Salerno per cause che sono al vaglio della Procura. Nell’inchiesta risultano indagati 5 medici del nosocomio salernitano.

Stamane la mamma della donna deceduta ha fatto tappa proprio al Ruggi dove era in corso il saluto d’insediamento del nuovo direttore generale Ciro Verdoliva a cui ha preso parte anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. La donna, a margine dell’evento, ha urlato tutta la propria rabbia, avendo anche uno scontro verbale con il presidente della giunta regionale.

“Non so assolutamente nulla”, ha replicato ai giornalisti De Luca. “C’è una signora che sta gridando a vuoto nei confronti di una persona che arriva questa mattina e non sa di che cosa sta parlando. La buona educazione per molte persone è un optional. Non è un dovere di civiltà“. Il neo direttore generale Ciro Verdoliva si è subito fatto carico della vicenda, garantendo collaborazione affinché si faccia chiarezza sulla vicenda. E già nei prossimi giorni riceverà la donna in ospedale