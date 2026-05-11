Morta dopo 3 interventi estetici nel Napoletano, giustizia in arrivo per Vanessa

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E’ attesa per il prossimo 2 ottobre la sentenza del tribunale di Torre Annunziata sul decesso di Vanessa Cella, la mamma di 37 anni morta il 26 marzo 2022 nella clinica Santa Maria la Bruna di Torre del Greco.

L’indagine scattata dopo la denuncia presentata dai familiari della donna, rappresentati dall’avvocato Enrico Ricciuto, si concentrò sul comportamento dei sanitari della struttura dove la 37enne venne sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica in sole cinque ore.

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Fatale il cocktail di faramci

Non si svegliò mai dall’anestesia e nulla servirono i tentativi di rianimarla. Proprio un cocktail di farmaci ritenuto errato, avrebbe causato, secondo l’accusa, il decesso della donna. Nel fascicolo d’indagine del sostituto procuratore Marianna Ricci confluirono anche alcuni video in cui venne documentato l’operato dei sanitari, le telefonate effettuate alla casa di cura al 118.

La clinica di Torre del Greco ha la medesima proprietà della clinica Le Querce dove si è verificato un altro caso di malasanità: a una paziente operata per un intervento estetico i sanitari hanno dimenticato un paio di forbici nell’addome: in questo caso la famiglia è rappresentata dall’avvocato Francesco Petruzzi.