Morte Domenico Caliendo, Petruzzi: “Inaccettabile che si temporeggi su risarcimento”

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“Comprendiamo che l’estate sia alle porte e che ormai anche i colleghi del Monaldi come il comitato valutazione sinistri guardino a settembre, ma non possiamo accettare che dopo aver concesso mesi al nosocomio per studiare la pratica ed istruirla, e dopo aver ricevuto comunicazione della conclusione di questo iter in forma scritta, si temporeggi ancora”. Così l’ avvocato Francesco Petruzzi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, in una nota, in relazione all’ accordo stragiudiziale per un risarcimento per la morte del bimbo, vittima di un trapianto di cuore fallito.

“La famiglia Caliendo – continua Petruzzi – attende dal 23 dicembre verità e dal 20 febbraio giustizia, e sarebbe auspicabile che al Monaldi si anteponesse questo alle seppur legittime ferie estive di chi di dovere”. Petruzzi fa infine sapere di avere chiesto al presidente della Regione Campania Roberto Fico “un colloquio urgente in virtù della disponibilità fornitaci a suo tempo per la vicenda e a breve avremo altre notizie”.

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