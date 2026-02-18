PUBBLICITÀ
Morte Vincenzo D’Agostino, c’è la data dei funerali del paroliere

Nicola Avolio
La morte di Vincenzo D’Agostino è stata una grave perdita per la musica napoletana. Il paroliere era noto per aver scritto i testi di molti dei successi di Gigi D’Alessio, tra cui ‘Non dirgli mai’ e ‘Mon amour’.

D’Agostino, che aveva 64 anni, era malato da tempo.

Ma nella sua carriera non c’è stato solo il lungo sodalizio con Gigi D’Alessio. D’Agostino è stato infatti autore per molti altri artisti della scena napoletana ma non solo: da Mario Merola a Nino D’Angelo, da Gigi Finizio ad Annalisa Minetti. Una delle ultime hit che portano la sua firma è il brano ‘Rossetto e caffè’, scritto per e con Sal Da Vinci, che l’ha portata al successo.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, sarà allestita la camera ardente presso la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, in via SS. Giovanni e Paolo 8 a Napoli dalle 12 alle 17. Mentre i funerali si terranno domani, giovedì 19 febbraio, alle 12 presso la parrocchia dei SS. Giovanni e Paolo di piazza Ottocalli 23, a Napoli.

