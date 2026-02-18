PUBBLICITÀ

La morte di Vincenzo D’Agostino è stata una grave perdita per la musica napoletana. Il paroliere era noto per aver scritto i testi di molti dei successi di Gigi D’Alessio, tra cui ‘Non dirgli mai’ e ‘Mon amour’.

D’Agostino, che aveva 64 anni, era malato da tempo.

Morte Vincenzo D’Agostino, c’è la data dei funerali del paroliere

Ma nella sua carriera non c’è stato solo il lungo sodalizio con Gigi D’Alessio. D’Agostino è stato infatti autore per molti altri artisti della scena napoletana ma non solo: da Mario Merola a Nino D’Angelo, da Gigi Finizio ad Annalisa Minetti. Una delle ultime hit che portano la sua firma è il brano ‘Rossetto e caffè’, scritto per e con Sal Da Vinci, che l’ha portata al successo.

Oggi, mercoledì 18 febbraio, sarà allestita la camera ardente presso la chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, in via SS. Giovanni e Paolo 8 a Napoli dalle 12 alle 17. Mentre i funerali si terranno domani, giovedì 19 febbraio, alle 12 presso la parrocchia dei SS. Giovanni e Paolo di piazza Ottocalli 23, a Napoli.