Morto in mare a Ischia, il corpo di Maurizio ritrovato al largo

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Tragedia ieri mattina a Ischia, dove il corpo senza vita di Maurizio Carneglia è stato rinvenuto nelle acque antistanti la spiaggia di Forio. A fare la drammatica scoperta è stato il bagnino in servizio sull’arenile: l’uomo ha notato il corpo a pelo d’acqua e ha immediatamente dato l’allarme, facendo scattare le procedure di emergenza previste in questi casi.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti, impegnate nei primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le circostanze della morte del 46enne. Gli investigatori dovranno inoltre stabilire da quanto tempo il corpo si trovasse in acqua e se la morte sia avvenuta nello stesso tratto di mare in cui è stato effettuato il ritrovamento. I funerali di Maurizio si sono tenuti stamattina alla Basilica Pontificia di San Vito.

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“Condoglianze a tutta la famiglia, ci dispiace tanto e vi stiamo vicini col cuore. Per noi Maurizio è morto, ma per Dio sta in un grande sogno. Chi ha fede in Dio e Gesù — e Maurizio ne aveva tanta — sa che come è risorto Gesù e come è risorto Lazzaro, così risorgeremo noi. Questo non è un addio ma un arrivederci, e allora piangeremo di gioia nel riabbracciarlo; per il momento dorme e riposa in pace“, scrive Gerardo.