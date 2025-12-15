Morto nel cantiere a Giugliano, fissata l’autopsia sul corpo di Nicola

PUBBLICITÀ

Domani all’ospedale San Giuliano di Giugliano ci sarà l’autopsia sul corpo di Nicola Garofalo. Venerdì pomeriggio l’operaio 63enne di Casapesenna è stato travolto da un muletto nel piazzale del cantiere del sito di stoccaggio Ecoballe in località Masseria del Re.

Il cordoglio per Nicola Garafolo

“Casapesenna piange una vittima del lavoro. Ha perso la vita, in modo brutale, Nicola Garofalo, operaio di soli 63 anni. L’Amministrazione Comunale esprime sentite e sincere condoglianze alla famiglia di Nicola, unendosi al loro dolore e al cordoglio dell’intera comunità. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale”.

“Ci sono notizie che sembrano sempre lontane, finché all’improvviso non bussano alla porta del nostro paese. Oggi quella notizia ha il nome di Nicola Garofalo, 62 anni, lavoratore, cittadino perbene, uno di noi. È morto mentre faceva il suo lavoro, in un cantiere a Giugliano. Un’altra vittima di quella che ormai è una piaga silenziosa: i morti sul lavoro.

Persone che escono di casa per portare dignità e pane alle loro famiglie e non fanno più ritorno. Casapesenna oggi si stringe nel dolore attorno alla famiglia di Nicola.

Il silenzio, il rispetto e la memoria sono il minimo che possiamo offrire.

Che questa tragedia non passi come un numero o una riga di cronaca.

Perché dietro ogni casco, ogni tuta, ogni camion, c’è una vita che vale più di tutto.

🙏 Ciao Nicola. Che la terra ti sia lieve“, scrive la pagina il Bello di Casapesenna.