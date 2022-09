Napoletani scomparsi in Messico, Francesco Russo: “La politica se n’è fregata, non sono criminali”

Sono passati ormai più di 5 anni dalla scomparsa di Raffaele e Antonio Russo e di Vincenzo Cimmino, i tre napoletani del quartiere Mercato scomparsi in Messico, a Tecalitlan, nello stato di Jalisco, il 31 gennaio del 2018. Francesco Russo, familiare degli scomparsi, ha scritto un post su Facebook: “Tengo a precisare che il caso della mia famiglia, ancora irrisolto, non è stato mai preso a cuore da nessuno in Italia tranne che da qualche giornalisti sensibili e umani che hanno sempre fatto il loro lavoro a prescindere da cosa facessero lì in Messico. Vendevano per strada merce di qualità non perfetta, cose che fanno mezzo mondo . E non droga , armi, bombe.

La rabbia mia e della mia famiglia che la Farnesina da voi menzionata non hai mai mosso un dito a meno che non fosse costretta (ricordo manifestazioni e proteste iniziate da noi ogni volta che poi si sono mossi). Non ho mai capito il vero motivo del silenzio dei media nazionali, dei politici Nazionali, tra cui Luigi Di Maio che una volta parlando della vicenda dei pescatori : non ci sono più italiani sequestrati all’ estero. Ignorando di fatto la mia famiglia che in quel preciso momento eravamo in causa con i poliziotti arrestati e condannati per sequestro di persona a 50 anni di carcere. Condannati già da quasi 2 anni ma nessun politico o giudice italiano ha mai chiesto ne a noi ne ai nostri avvocati ne tantomeno al Messico notizie sulla mia famiglia . Ultima cosa molto importante. Raffaele ( mio padre ) Antonio e Enzo (miei fratelli) sono bravissime persone . Con l’unica pecca che mio padre ha fatto il venditore ambulante tutta la vita (il magliaro) Antonio e Enzo erano lì da pochissimi giorni (ore più che altro) l’unica colpa che hanno e che sono andati a cercare mio padre che era stato preso qualche ora prima . Quindi prima di giudicare informatevi . Che poi anche dopo che vi siete informati nessuno è all’altezza di giudicare . Siamo tutti pieni di peccati”.