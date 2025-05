Napoli celebra lo Scudetto: gli Azzurri diventano Supereroi grazie ad un murales al Centro Direzionale

PUBBLICITÀ

A Napoli la festa per il quarto Scudetto non si ferma e si trasforma in qualcosa di unico: una galleria urbana dove i calciatori azzurri diventano eroi del fumetto, rappresentati a grandezza naturale tra i grattacieli del Centro Direzionale. È un omaggio spettacolare ai campioni d’Italia, capace di fondere passione sportiva, immaginario pop e arte contemporanea in un colpo d’occhio travolgente.

L’arte incontra il tifo

I protagonisti dell’installazione sono i volti familiari della rosa azzurra, rielaborati con uno stile grafico che li trasforma in supereroi moderni. Un’esplosione visiva che colpisce il cuore dei tifosi, ma anche degli amanti della street art e della cultura visiva. Non è solo una celebrazione calcistica, ma un progetto artistico che racconta Napoli attraverso la sua energia, il suo orgoglio e la sua creatività.

La firma è di Carmine Monteleone

L’autore dell’opera è Carmine Monteleone, illustratore napoletano ed ex allievo della Scuola Italiana di Comix. Il suo tratto unisce dinamismo, emozione e forza visiva, dando vita a un racconto figurativo potente e accessibile. Il suo stile è riconoscibile: ogni calciatore è ritratto come un’icona pop, tra comic book e mitologia urbana. Dal capitano Di Lorenzo versione Iron Man, ad Antonio Conte nelle vesti di Superman, passando per Meret e Lukaku – rispettivamente Spiderman e Hulk – Carmine Monteleone ricrea il famoso team degli Avengers versione Napoli Calcio.

Un progetto firmato Gerri Energia

A rendere possibile l’installazione è Gerri Energia, realtà vicina al territorio e da sempre impegnata nel sostenere iniziative che promuovano talento, identità e orgoglio partenopeo. Il progetto è parte di una visione più ampia, che punta a valorizzare lo spazio urbano attraverso la cultura. “Creare spazi dove arte e tifo si incontrano significa alimentare un senso di appartenenza, rafforzare il legame con il territorio e rendere omaggio e chi ha scritto la storia con il proprio talento.”

Dove vederla

L’installazione si trova al Centro Direzionale di Napoli – Isola E2, ed è già diventata meta di foto, selfie e condivisioni sui social. È una celebrazione viva, partecipata, che racconta un momento storico per la città con un linguaggio immediato e popolare.

