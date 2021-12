Napoli distrutta dal dolore per Camillo: «Resterai per sempre nei nostri cuori»

Un ragazzo d’oro, pieno di voglia di vivere, stroncato da un malore nel fiore dei suoi anni. Npaoli piange Camillo Zito. La sua scomparsa ha gettato nel dolore amici e parenti. Tanti i messaggi sui social. “Che la terra ti sia lieve. E il signore ti accolga nella sua gloria eri pieno di vita e molto educato vegli sulla tuo famiglia sentite condoglianze alla famiglia Zito”. “Ci chiamano vecchi perché giocavamo in un bigliardo tutta la giornata ma tu vecchio nn lo eri e pure te ne sei andato già! Mi mancheranno le giornate insieme a giocare o a fare un giro in auto eri un bravo ragazzo nn lo meritavi. Riposa in pace amico mio”. “Camillo Zito fai parte di uno dei momenti più belli della mia vita e chi si dimentica quanto ci siamo divertiti. Eravamo una comitiva infinita che ripeto ha segnato uno dei periodi più belli delle nostre vite rip Cami”.