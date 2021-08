Filippo Costa è risultato positivo al Covid in seguito a un tampone molecolare effettuato in mattinata. Ma, come ha fatto sapere la società del Napoli tramite il comunicato ufficiale diramato poco fa, “Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro”. Pertanto “Il gruppo continuerà l’attività secondo quelle che sono le indicazioni dei protocolli vigenti e delle autorità sanitarie locali”, si legge ancora.

Filippo Costa positivo al Covid, il comunicato integrale del Napoli

Il calciatore Filippo Costa è risultato positivo al Covid-19 in seguito a un tampone molecolare effettuato questa mattina dopo che lo stesso aveva accusato dei sintomi. Il giocatore non ha viaggiato con la squadra per la sede del ritiro di Castel di Sangro. Il gruppo continuerà l’attività secondo quelle che sono le indicazioni dei protocolli vigenti e delle autorità sanitarie locali.

Coppa Italia, svelato il tabellone del Napoli: ostacolo Atalanta prima della Juve

Svelato dalla Lega Serie A il tabellone della Coppa Italia 2021-2022. Si tratta della prima edizione con il nuovo format. Per quanto riguarda le big, da una parte del tabellone degli ottavi di finale ci saranno Juve, Sassuolo, Napoli e Atalanta. Dall’altra, quindi, Milan, Lazio, Roma e Inter.

I possibili scenari

Ai quarti potrebbero andare in scena, dunque, sfida interessanti e ‘sentimentali’. L’Inter potrebbe difatti affrontare Josè Mourinho, oggi tecnico della Roma e in passato artefice del triplete sulla panchina dei nerazzurri. Tutte le partite di Coppa Italia per le prossime tre stagioni saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity.

In semifinale sarà possibile anche assistere ad un derby. Se da una parte si sfidano Roma ed Inter, dall’altra si incontrano Milan e Lazio: nessuno scenario, quindi, è da escludere. La Juventus ai quarti potrebbe sfidare il Sassuolo, mentre l’altra sfida potrebbe essere Napoli e Atalanta. Finale prevista l’11 maggio prossimo. In semifinale, possibile anche l’incrocio tra gli azzurri di Spalletti ed i bianconeri di Massimiliano Allegri.