Napoli. Gli revocano il reddito e lui inizia a spacciare: 47enne in manette

Nel marzo scorso, gli stessi militari gli avevano fatto revocare il beneficio del reddito di cittadinanza a un 47enne perché pregiudicato. Durante una perquisizione nella sua abitazione i carabinieri hanno rinvenuto 58 grammi di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Napoli. Pusher beccati sul fatto dai carabinieri, in manette due giovani

I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per spaccio di droga Antonio Panico e Luigi Esposito, rispettivamente di 33 e 40 anni napoletani già noti le forze dell’ordine. Erano in via Altamura quando i militari hanno assistito alla vendita di una dose di cocaina.

Inutile il tentativo di disfarsi dello stupefacente (1 grammo di sostanza diviso in 4 involucri), recuperato appena prima di far scattare le manette al polso dei due pusher. Sequestrati anche 220 euro ritenuti provento illecito. Sono entrambi ai domiciliari in attesa di giudizio. Per il “cliente” una segnalazione alla prefettura.