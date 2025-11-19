Napoli, ladro di appartamenti scoperto dalla proprietaria ed arrestato dalla polizia

PUBBLICITÀ

Il giorno dopo l’ennesimo episodio di microcriminalità nel cuore di Napoli, resta impressa una scena che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori, se non fosse stato per l’intervento di un poliziotto che, pur libero dal servizio, non ha esitato a fermarsi.

Nel pomeriggio di ieri un 31enne nigeriano, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo si era introdotto in un appartamento di via Rua Catalana con l’intento di rubare, ma è stato sorpreso dalla proprietaria. Colto sul fatto, ha arraffato un paio di scarpe e ha spinto violentemente la donna per guadagnarsi la fuga.

In strada, però, ha trovato sulla sua traiettoria un agente dell’Ufficio Prevenzione Generale che aveva notato la vittima in evidente agitazione. Il poliziotto non ha esitato a intervenire: ne è nata una colluttazione non semplice, terminata grazie all’arrivo di una pattuglia della Guardia di Finanza, che ha contribuito a bloccare il responsabile.

Il maltolto è stato restituito, mentre il 31enne è stato tratto in arresto.

Un episodio che riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nel centro cittadino, dove la prontezza e il sangue freddo degli operatori, anche fuori servizio, continuano a fare la differenza.