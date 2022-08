Napoli. “Mi ha rapinato e preso a schiaffi”, va dalla polizia e denuncia il figlio: fermato

Ieri pomeriggio una donna si è presentata presso gli uffici del Commissariato Decumani per denunciare di essere stata vittima di rapina da parte del figlio; in particolare, la donna ha raccontato che, durante la mattinata, il figlio, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi ma di fronte al suo rifiuto l’aveva aggredita con schiaffi e spintoni prendendole altresì il telefono che aveva tra le mani per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, poco dopo, in vico Gabella alla Farina, hanno rintracciato l’uomo il quale, alla vista degli operatori, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato raggiunto e bloccato.

L’uomo, un 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina.