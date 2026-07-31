“Ci ha lasciati la scorsa notte un nostro giovanissimo ex atleta cresciuto nelle giovanili di pallanuoto del Circolo Nautico Posillipo: Tommaso Maria Maglione. Aveva 29 anni. Il Circolo Nautico Posillipo, con il suo Presidente Stefano Postiglione, si unisce al dolore della famiglia in questo triste momento“, questo il cordoglio espresso dal circolo. “Velista, windsurfista, surfista, ciclista, pallanuotista, compagno di squadra”, scrive l’amico Maurizio.
Lutto a Napoli, addio al 29enne Tommaso Maglione
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ