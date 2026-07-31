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Lutto a Napoli, addio al 29enne Tommaso Maglione

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Lutto a Napoli, addio al 29enne Tommaso Maglione
Lutto a Napoli, addio al 29enne Tommaso Maglione
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Ci ha lasciati la scorsa notte un nostro giovanissimo ex atleta cresciuto nelle giovanili di pallanuoto del Circolo Nautico Posillipo: Tommaso Maria Maglione. Aveva 29 anni. Il Circolo Nautico Posillipo, con il suo Presidente Stefano Postiglione, si unisce al dolore della famiglia in questo triste momento“, questo il cordoglio espresso dal circolo. “Velista, windsurfista, surfista, ciclista, pallanuotista, compagno di squadra”, scrive l’amico Maurizio.

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